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"Eksik sigorta nedeni ile mağduriyet yaşamayın!"

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"Eksik sigorta nedeni ile mağduriyet yaşamayın!"
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Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, döviz kurlarındaki artış nedeni ile sigorta poliçe bedellerinde yapılması gereken değişiklikler hakkında önemli bir bilgilendirmeyi kamuoyuna duyurdu.
Ertürk; “Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, son zamanlarda yabancı para kurları karşısında Türk Lirasındaki  sert düşüş nedeniyle sigorta şirketlerinin teminat verdiği kıymetlerde (bina, makine, demirbaş, emtia, araç, vb.) TL bazında değer artışı yaşanmaktadır. Bu gelişme sonucu, söz konusu değerlere teminat sağlayan sigorta poliçelerinde yazılı sigorta bedelleri düşük kalmaktadır.
Sigorta Genel Şartları gereği kur artışı nedeni ile TL bazında değeri yükselen söz konusu kıymetler ile sigorta poliçelerinde yazılı bedellerin aynı olması gerektiğinden, muhtemel bir hasarda eksik sigorta nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için sigorta poliçesi bedellerinde gerekli değişikliklerin yapılması için vakit geçirmeksizin sigortacınıza başvurulması gerektiğini hatırlatır, kazasız sağlıklı günler dileriz.” dedi. Lha
 
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