"Ekonominin kırık dişlisi onarıldı"

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı. Ağır aksak ilerleyen ekonomi, şimdi koltuk değneklerini atmaya hazırlanıyor

Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanması ile bölgede rahat bir nefes alındı. Plandaki belirsizlik nedeni ile bölgede duran yatırımlar karşısında ekonomik çıkmazda olan bölge halkı, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın, bir an önce Resmî Gazetede yayımlanıp, yasallaşmasını bekliyor.

EKONOMİYE CAN SUYU OLACAK

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Resmî Gazetede yayımlanıp, yasallaşmasıyla bölgede 28 aydır yürürlükte olan emirnameler kalkacak, bölgeye sıcak para akışı başlayacak, ekonomi can bulacak. Çarpık yapılaşma yerini planlı yapılaşmaya bırakacak, yatırımlar tüm bölgelerde esnafa can suyu olacak.

BELEDİYELERE 150-200 MİLYON TL KATKI

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi ile belediyelere 1 yıllık süre içerisinde 150-200 milyon TL harçlardan dolayı kaynak sağlanacak. Ayrıca altyapının belediyelere külfet olmaması ve belediyelerin kendi kaynakları ile yapılması için fon oluşturularak inşaat sektörü tarafından fonlara yatırılan paralarla altyapı tamamlanacak.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bölgede yatırım bekleyen yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım söz konusu ve bu paranın 2 yıl süre içerisinde 70 alt sektörde sirküle edilmesi bekleniyor.