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Ekmeğe zam geliyor

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Akaryakıt ve ev tipi tüp gaza gelen zam sonrası, bu hafta ekmeğe de zam geleceği açıklandı. Her fırının ekmek fiyatını kendi hesabına göre, 1-2 TL artırması bekleniyor

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Ekmeğe zam geliyor
 
Akaryakıt ve ev tipi tüp gaza gelen zamların ardından ekmeğe de zam geliyor.
Çıralı Fırın Direktörü Ömer Çıralı, bu hafta ekmeğe zam geleceğini açıkladı.
Akaryakıt ve una zam geldiğine işaret eden Çıralı, her fırının kendi maliyetini hesaplayarak, ekmek fiyatını 1-2 TL artıracağını kaydetti.
Ömer Çıralı, "Ekmeğe zam kaçınılmaz." dedi. 
 
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