Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box’tan “Buy Knowledge Day” etkinliği kapsamında 2 binden fazla eğitim içeriğinde 9 Aralık’a kadar yüzde 90 indirim

Günümüzde eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan dijital eğitim platformları da, kendi mesleklerinde ya da farklı ilgi alanlarına kendilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak isteyen insanların vazgeçilmezi haline geliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 45 yıla uzanan köklü eğitim geleneğinden güç alarak büyüyen dijital eğitim platformu E-Study Box da pek çok alandan zengin içerikleriyle, yeni nesil öğrenme serüveninde kullanıcılarına rehberlik ediyor.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişim sağlayabileceğiniz 2000’den fazla eğitim içeriği ile E-Study Box; akademik gelişimin yanı sıra, sanat, sağlık, çocuk, ebeveyn, evcil hayvan bakımı, gastronomi ve Kıbrıs kültürüne yönelik eğitimleri farklı dil seçenekleri ile kullanıcıları ile buluşturuyor.

E-Study Box’tan 2 binin üzerinde eğitim içeriğine yüzde 90 indirimle erişim imkanı!

Akademik ve güvenilir kadrosuyla büyük bir içerik zenginliğine sahip olan E-Study Box, başlattığı “Buy Knowledge Day” kampanyası ile bütün eğitim içeriklerini yüzde 90 indirimle kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Kampanyadan yararlanmak için https://www.e-studybox.com/ adresinden kayıt yaptırmak yeerli.

E-Study Box’ın eğitimler sonrasında verdiği katılım belgeleri veya sertifikalar ise öğrenciler ve profesyoneller için kişisel gelişimlerine yaptığı katkının yanında özgeçmişlerini güçlendirme ve vize başvurularında avantaj da sağlıyor.

En çok talep gören eğitimler

E-Study Box’ta en çok rağbet gören eğitimler arasında sınava hazırlık ve dil eğitimleri yer alıyor. Popüler oldukları gibi kendisini geliştirmek isteyen herkesin ilgisini çekebilecek diğer eğitimler arasında ise zaman yönetimi, öfke yönetimi, photoshop eğitimi, yoga ve meditasyon, gelişim psikolojisi, drone eğitimi, makyaj teknikleri, eğitimde yeni teknolojiler, anne baba eğitimi, etkili iletişim ve beden dili gibi eğitimler yer alıyor.

