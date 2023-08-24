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Dünyada yeni kriz kapıda mı?

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Küresel ekonomide önce salgın, ardından enflasyon sorunu konuşuldu. Şimdi de yüksek faiz endişesi yaşanıyor. Dünya ekonomisinde borç krizi ve durgunluk riskinin kapıda olabileceği belirtiliyor. Hem yapılan açıklamalar hem de açıklanan veriler endişeyi artırıyor

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Dünyada yeni kriz kapıda mı?
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Salgın döneminde dünyada merkez bankaları 30 trilyon  bastı. Bu para enflasyon sorunu yarattı.
 on yılların zirvesine çıkınca,  hamlesine başvuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da faiz oranları 22 yılın zirvesine yükseldi. Bu kez de küresel ekonomi için borç ve durgunluk riski doğdu.
Dünyadaki para bolluğuna dikkat çeken iktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, "Dünyada üretilen mal ve hizmetin değeri yaklaşık 80 trilyon dolar fakat bu pandemi döneminde ortaya çıkan genişlemeyle birlikte toplam dolaşan borç para miktarı 300 trilyon dolara çıkmış durumda. Yani üç katından fazla makasın açılması anlamına geliyor. Bu balon diye de ifade edilebilir bu bir yerde patlar."
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada da buna dikkat çekti. Liderler toplantısında konuşan Şi, ekonomik toparlanmanın kırılgan olduğunu söyledi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Dünyada son açıklanan imalat verileri durgunluk endişesini kuvvetlendirdi. Amerika ve Avrupa'da açıklanan rakamlar, beklentilerin iki puan altında kaldı.
Çarkların yavaşladığını gösteren veriler petrol fiyatını da etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 düştü, 1 ayın en düşük seviyesini gördü.
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