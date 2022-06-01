Dünya Bankası Başekonomisti'nden açlık krizi uyarısı

Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, emtia fiyatlarındaki rekor artışlara dikkat çekerek, “Bugünlerde birçok ülkede bir açlık krizi olabileceği tehlikesi üzerinde duruyoruz.” dedi

Forum İstanbul'da dünya ekonomisindeki yavaşlama ve açlık tehlikesi ele alındı.

“2023’e Doğru, 2050 Ufku" temasıyla çevrim içi düzenlenen 21. Forum İstanbul konferansları kapsamında “Global Bakış: Dünya ve Türkiye” paneli gerçekleştirildi.

Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse de dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, aynı anda birçok şokun etkisi altında olunduğunu belirtti.

Ocak 2022’de dünya ekonomisinin 2021’e göre çok ciddi bir yavaşlama yaşayacağını düşündüklerini aktaran Köse, şu anda bu yavaşlamanın çok daha derin olacağını düşündüklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırmaya başladığını, Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri artıracağının sinyalini verdiğini anımsatan Köse, borç stoku yüksek olan, yabancı para cinsinden borcu yüksek olan ülkeler için borç maliyetlerinin bir şekilde artacağını vurguladı.

Köse, 1970’lerde yaşanan stagflasyon kavramının şu anda ciddi şekilde tartışıldığını belirterek, “Dünya ekonomisinde çok yüksek enflasyon oranları görüyoruz. Şu anda yüzde 7-8 arasında. Fakat büyüme düşük seviyede. 1970’lerin sonunda enflasyonun önüne geçmek için ABD Merkez Bankası'nın hızlı bir şekilde faizleri artırdığı dönemde ortaya çıkan krizler gibi krizlerle karşılaşma durumumuz var. Bütün mesele, böyle bir kriz olması olasılığını nasıl azaltabiliriz? Bu stagflasyon çemberinden dünya ekonomisi krizler olmadan nasıl çıkabilir?” şeklinde konuştu.

170 milyar dolarlık paket

Genel olarak tarım emtia maddelerindeki artışların rekor seviyelere ulaşmış durumda olduğuna dikkati çekti. Köse, “Bugünlerde birçok ülkede bir açlık krizi olabileceği tehlikesi üzerinde duruyoruz. Buğday ve diğer tarımsal ürünlerin alımında birçok ülke Rusya ve Ukrayna'ya bağlı ve bu iki ülke önemli rol oynuyorlar.” dedi.

Köse, Dünya Bankası için gelecek 15 ayda 170 milyar dolarlık bir paketi masanın üzerine koyduklarını belirterek, “Bu paketi çok hızlı bir şekilde, ihtiyacı olan ülkelere yardım şeklinde, düşük faizli borç şeklinde vereceğiz. Birçok ülkede açlık problemi ve borç problemi var. Birçok ülkede iklim krizi nedeniyle ortaya çıkan problemler var.” diye konuştu.