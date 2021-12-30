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Dövizde yükseliş sürüyor

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Dövizde yükseliş sürüyor
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Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyreden döviz kurları, Perşembe gününe de yükselişle başladı.

Dolar, TL karşısında 13,50'yi, Sterlin 18,30’u gördü.

KKTC’de serbest piyasada 08.40 itibarıyla Dolar/TL 13,50’den, Sterlin/TL 18,30’dan, Euro/TL ise 15,30’dan işlem görüyor.

'DOLARDAKI ARTIŞ KURUN DOĞAL SALINIMI'

Dün akşam CNN Türk yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kurdaki hareketlenmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" dedi.

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