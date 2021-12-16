Dövizde yeni rekor

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 Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası’nın kritik faiz kararı bugün beklenirken, Türk Lirası güne değer kaybıyla başladı.

ABD doları, TL karşısında yüzde 2,6’dan fazla değer kazanarak 15,28’i aştı.

Sterlin/TL ise 20,24’ü geçti.

Saat 12.00 itibarıyla KKTC serbest piyasasında Dolar/TL 15,30’ten, Sterlin/TL 20,40’dan, Euro/TL 17,35’den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşamki kararında faizi değiştirmemiş fakat varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı açıklanacak.

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