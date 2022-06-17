banner762
banner815
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
11 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
54 0
 
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
9 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
51 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
31 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
banner797
banner854

Dövizde Dolar'ın yükselişi sürüyor

banner476

banner825
Dövizde Dolar'ın yükselişi sürüyor
KKTC serbest piyasada sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 21,20 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,32 liradan satılıyor. 18,15 liradan alınan euronun satış fiyatı  18,28 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 17,25 liradan alınıp, 17,37 liradan satılıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.