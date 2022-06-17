Dövizde Dolar'ın yükselişi sürüyor

KKTC serbest piyasada sterlin 21,32 liradan, dolar 17,37 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 9.20 itibarıyla 21,20 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,32 liradan satılıyor. 18,15 liradan alınan euronun satış fiyatı 18,28 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 17,25 liradan alınıp, 17,37 liradan satılıyor.
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