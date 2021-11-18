Döviz rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar 10.48’e, Euro 11.86’ya, Sterlin de 14.27’ye yükseldi





Türk Lirası’ndaki ağır değer kayıpları bir türlü durmak bilmiyor. “Dolar 10’u, Sterlin 14’ü aşar mı” endişeleri gerçek oldu. Dolar 10.48’e, Euro 11.86’ya, Sterlin de 14.27’ye çıktı.

Türk Lirası’nın değer kaybı ardı ardına 7’nci gününe ulaştı.

Bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi Türk Lirası’nda yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından daha fazla faiz indirimi adımı beklentisi TL’deki baskıyı artırırken ABD’de beklenenden iyi gelen perakende satışlar verisi ve Fed üyesi James Bullard’dan daha hızlı tapering çağrısı doları küresel çapta güçlendiriyor.

Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı yılbaşından bu yana %30’un üzerine çıktı.

Mart ayında TCMB Başkanının görevden alınması, Haziran ayında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi isteğini başkana ilettiğini ve Ağustos gibi bunun olacağını söylemesi, Eylül ayı başında TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon söylemi ve sonrasında başlayan faiz indirimi TL‘nin yıl içi kaybını hızlandıran başlıklar oldu.

Ekim ayında beklenti üzerindeki faiz indiriminin ardından 9.50 üzerine yerleşen fiyat geçen hafta 9.70’e çıktı ve Cuma günü de 10.0 seviyesini aştı. Son 3 işlem gününde kurda yaklaşık 50 kuruş yükseliş oldu. Aylık bazda kur %8.5 yükseldi ve bugünkü PPK toplantısı öncesi oynaklık da devam ediyor.

TCMB, piyasa beklentilerine paralel faiz indirimi yaparsa TL‘nin reel getirisindeki kayıp %5’e ulaşmış olacak, öte yandan %20 olan enflasyonun hem kur etkisi hem de küresel fiyat etkisiyle son ayda yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle enflasyon -faiz dengesinde TL‘nin kaybı da artabilir.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin faiz anketi sonuçlandı. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB’nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini %15 seviyesine getireceği yönünde.

