Döviz kabusu sürüyor

Dolar yeni rekor kırdı, 10.05’e çıktı. Doların yanı sıra Euro ve Sterlin de TL karşısında şaha kalktı. Euro 11.50’ye, Sterlin de 13.58’e ulaştı



Türk Lirası tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor. Türkiye’de iktidarın izlediği para politikası nedeniyle Türk Lirası normal sayılamayacak oranda değer kaybederken, lira yabancı paralar karşısında tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor.

Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL ,

Doların yanı sıra Euro ve Sterlin kurları da TL karşısında şaha kalkmış durumda. Dün Euro 11.50 TL’den, Sterlin de 13.58 TL’den satıldı.

Eylül ayında TCMB Başkanının çekirdek enflasyon açıklaması ile TL’de başlayan düşüş, öngörülemeyecek oranda gelen faiz indirimleriyle devam etti. TL bir ay içerisinde önce 9.00 seviyesini ardından da 10.00 seviyesini aşarak rekor değer kaybına uğradı.

Türk Lirası dolar karşısında Eylül-Kasım döneminde %15 oranında değer kaybederken, sene başından bugüne kayıpları %34’e çıktı.

Piyasalar bu hafta TC Merkez Bankası’nın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi bekliyor ve bu beklentinin de fiyatlamada etkili olduğu düşünülüyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.



Türk Lirası tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor. Türkiye’de iktidarın izlediği para politikası nedeniyle Türk Lirası normal sayılamayacak oranda değer kaybederken, lira yabancı paralar karşısında tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor.Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL , yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı. Türk Lirası’nda Türkiye ve küresel piyasalarda yaşanan olumsuzluğun daha da şiddetli şekilde yansıdığı KKTC’de dün serbest piyasada dolar 10.05 TL’den satıldı.Doların yanı sıra Euro ve Sterlin kurları da TL karşısında şaha kalkmış durumda. Dün Euro 11.50 TL’den, Sterlin de 13.58 TL’den satıldı.Eylül ayında TCMB Başkanının çekirdek enflasyon açıklaması ile TL’de başlayan düşüş, öngörülemeyecek oranda gelen faiz indirimleriyle devam etti. TL bir ay içerisinde önce 9.00 seviyesini ardından da 10.00 seviyesini aşarak rekor değer kaybına uğradı.Türk Lirası dolar karşısında Eylül-Kasım döneminde %15 oranında değer kaybederken, sene başından bugüne kayıpları %34’e çıktı.Piyasalar bu hafta TC Merkez Bankası’nın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi bekliyor ve bu beklentinin de fiyatlamada etkili olduğu düşünülüyor.Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici tutumunu sona erdirebileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını kaydetti.