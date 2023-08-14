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Döviz haftaya hareketli başladı

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Döviz haftaya hareketli başladı
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KKTC’de serbest piyasada sterlin 34.65, euro 29.80TL, ABD Doları ise 27.30TL'den işlem görüyor.
Hafta başında serbest piyasada saat 11.30 itibarıyla 29.50 TL'den alınan euro 29.80 TL'den satılıyor. 34.20 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 34.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 27.00TL'den alınıp, 27.30TL'den satılıyor
 
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