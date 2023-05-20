“Domatesteki pahalılığın sorumlusu Rum piyasası”

Seracılar Birliği, 50 liraya çıkan domatesin sorumlunun Rum piyasası olduğunu belirterek uyardı: “Halkımız şikayet ediyor. Domates 50 lira dendi. Bunun suçlusu biz değiliz. Rum 2 Euro’ya alınca domates 45 liraya oraya gitti. İç piyasaya kalmadı”

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, yüksek sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayır, domatesin kilosunun 50 liraya çıkmasının nedeninin Rum piyasası olduğunu söyledi.

Bayır, kilosu 50 liraya çıkan domatesin sorumlunun Rum piyasası olduğunu belirterek uyardı. Bayır, “Halkımız şikayet ediyor. Domates 50 lira dendi. Bunun suçlusu biz değiliz. Rum 2 Euro’ya alınca domates 45 liraya oraya gitti. İç piyasaya kalmadı. Mecburen biraz yükseldi. Bu çok tehlikelidir. Fiyat düşünce de üretici bağırıyor” dedi.

Bayır, istikrarın olmadığını da belirtirken, üreticilere; “Rum tarafına çok güvenmeyin” dedi.

Üretilen pek çok ürünün kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a gittiğini savunan Bayır, bunun herkes tarafından bilindiğini ancak ne yazık ki bu kaçakçılığa göz yumulduğunu söyledi.

Üreticinin yaşadığı sorunlara ve pahalılığa etki eden faktörlere de açıklık getiren Bayır, üretmeyen bir ülkenin açlığa mahkum olduğunu, inadına üretim yaptıklarını fakat üretimin artık bitme noktasına geldiğini ifade etti. Mağusa’da, Girne’de, Güzelyurt’te üretim planlamalarının yapılması gerektiğini belirten Bayır, “ne üretilecek ayrı ayrı planlanmalıdır ki buna göre dengeli bir fiyat oluşsun. Fide, gübre, ilaç gibi birçok ürünün maliyeti arttı. Üretici artan fiyatları karşılayamaması nedeniyle üretimin oldukça azaldı. Bu konuda devletin gerekli önlemleri alması şarttır” ifadelerini kullandı.

