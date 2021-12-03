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Dolar 13.83’e, Euro 15.54’e Sterlin ise 18.30’a yükseldi

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Sterlin 18’i de geçti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizleri düşürme kararının ardından değer kaybeden Türk Lirası, döviz karşısında dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

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Dolar 13.83’e, Euro 15.54’e Sterlin ise 18.30’a yükseldi
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Sterlin 18’i de geçti
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizleri düşürme kararının ardından değer kaybeden Türk Lirası, döviz karşısında dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.
Dolar dün 13.83’e, Euro 15.54’e Sterlin ise 18.30’a yükseldi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.
Yerli yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kavcıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır."
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