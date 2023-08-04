banner913
banner932
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
12 0
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
28 0
 
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
15 0
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
22 0
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
23 0
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
55 0
Koop Süt’ten okkalı zamlar
Koop Süt’ten okkalı zamlar
229 0
banner964

DND Homes Kuzey Kıbrıs, emlak acenteleriyle ortaklığını ve başarısını kutladı

banner476

"The Magic of Teal" adını taşıyan ilk yıllık plaj partisi, Arkın İskele Otel'de gerçekleşti ve unutulmayacak bir gece yaşattı

banner825
DND Homes Kuzey Kıbrıs, emlak acenteleriyle ortaklığını ve başarısını kutladı
banner971

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, Kuzey Kıbrıs’ta da ilk olarak İskele bölgesinde La Joya konut projesi ile yatırımlarına başlayan DND Homes, verimli ortaklıklarını ve ortak başarılarını kutlamak üzere emlak acenteleri ve kilit paydaşlarını bir araya getirerek unutulmaz bir yaz etkinliği düzenledi. "The Magic of Teal" adını taşıyan ilk yıllık plaj partisi, Arkın İskele Otel'de gerçekleşti ve unutulmayacak bir gece yaşattı.

 28 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen etkinlikte DND Homes Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, sıcak bir karşılama ile davetlilere hitap ederken, DND Homes ile emlak acenteleri arasındaki başarılı ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ortak başarılarının altını çizdi. ABD'de doğan ancak şimdi köklerini aziz vatanı Kuzey Kıbrıs'ta bulan DND Homes'un büyümesinden duyduğu kişisel heyecanı dile getiren Dökmecioğlu için bu hamle kariyerinde önemli bir anı işaret ediyor ve şirketin gayrimenkul deneyimleri sunma konusundaki kararlılığını da pekiştiriyor.

Ortaklarına değer veren, ortak başarılarını kutlayan ve sürekli mükemmellik için çabalayan bir kuruluş olan DND Homes Kuzey Kıbrıs'ın ortakları ile daha güçlü bağlar geliştirme konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak "The Magic of Teal" plaj partisinin yıllık bir gelenek haline geleceğini müjdeleyen Dökmecioğlu, gelecek yılki kutlamanın yerinin İskele Long Beach bölgesine seçkin bir mekan olarak kazandıracakları La Joya Beach Club olacağını açıkladı. Gecenin heyecanını arttıran Dökmecioğlu, gelecek projelerle ilgili haberler paylaştı. İlk proje olan La Joya Residences ile hızlı bir satış grafiğini yakalayan DND Homes olarak yaz bitmeden iki heyecan verici girişimi daha tanıtmayı planladıklarını aktaran Dökmecioğlu, bu durumun, hem müşterileri hem de ortakları için en üst düzey gayrimenkul teklifleri ve benzersiz fırsatlar sunma konusundaki kararlılıklarını göstermekte olduğunu belirtti.

Dökmecioğlu, kutlamada yaptığı konuşma sırasında DND Direktörü Aynur Zorba Gülol'nın çabalarını da takdir etti. Kendisinin olağanüstü liderliği ve kısa sürede bir araya getirdiği olağanüstü ekibin, devam eden projelerin yankı uyandıran başarısında etkili olduğunu vurgulayarak takdirlerini ifade etti.
Katılımcıların büyüleyici havai fişek gösterilerinin, canlı Latin müziğinin ve gece yarısına kadar dans etmenin keyfini çıkardığı gece coşku doluydu.

Etiketler; #La Joya #The Magic of Teal #DND Homes
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.