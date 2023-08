DND Homes Kuzey Kıbrıs, emlak acenteleriyle ortaklığını ve başarısını kutladı

"The Magic of Teal" adını taşıyan ilk yıllık plaj partisi, Arkın İskele Otel'de gerçekleşti ve unutulmayacak bir gece yaşattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, Kuzey Kıbrıs’ta da ilk olarak İskele bölgesinde La Joya konut projesi ile yatırımlarına başlayan DND Homes, verimli ortaklıklarını ve ortak başarılarını kutlamak üzere emlak acenteleri ve kilit paydaşlarını bir araya getirerek unutulmaz bir yaz etkinliği düzenledi. "The Magic of Teal" adını taşıyan ilk yıllık plaj partisi, Arkın İskele Otel'de gerçekleşti ve unutulmayacak bir gece yaşattı.



28 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen etkinlikte DND Homes Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, sıcak bir karşılama ile davetlilere hitap ederken, DND Homes ile emlak acenteleri arasındaki başarılı ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ortak başarılarının altını çizdi. ABD'de doğan ancak şimdi köklerini aziz vatanı Kuzey Kıbrıs'ta bulan DND Homes'un büyümesinden duyduğu kişisel heyecanı dile getiren Dökmecioğlu için bu hamle kariyerinde önemli bir anı işaret ediyor ve şirketin gayrimenkul deneyimleri sunma konusundaki kararlılığını da pekiştiriyor.



Ortaklarına değer veren, ortak başarılarını kutlayan ve sürekli mükemmellik için çabalayan bir kuruluş olan DND Homes Kuzey Kıbrıs'ın ortakları ile daha güçlü bağlar geliştirme konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak "The Magic of Teal" plaj partisinin yıllık bir gelenek haline geleceğini müjdeleyen Dökmecioğlu, gelecek yılki kutlamanın yerinin İskele Long Beach bölgesine seçkin bir mekan olarak kazandıracakları La Joya Beach Club olacağını açıkladı. Gecenin heyecanını arttıran Dökmecioğlu, gelecek projelerle ilgili haberler paylaştı. İlk proje olan La Joya Residences ile hızlı bir satış grafiğini yakalayan DND Homes olarak yaz bitmeden iki heyecan verici girişimi daha tanıtmayı planladıklarını aktaran Dökmecioğlu, bu durumun, hem müşterileri hem de ortakları için en üst düzey gayrimenkul teklifleri ve benzersiz fırsatlar sunma konusundaki kararlılıklarını göstermekte olduğunu belirtti.



Dökmecioğlu, kutlamada yaptığı konuşma sırasında DND Direktörü Aynur Zorba Gülol'nın çabalarını da takdir etti. Kendisinin olağanüstü liderliği ve kısa sürede bir araya getirdiği olağanüstü ekibin, devam eden projelerin yankı uyandıran başarısında etkili olduğunu vurgulayarak takdirlerini ifade etti.

Katılımcıların büyüleyici havai fişek gösterilerinin, canlı Latin müziğinin ve gece yarısına kadar dans etmenin keyfini çıkardığı gece coşku doluydu.