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Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak

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Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı yapacak.
Daireden yapılan duyuruya göre, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde 30 baş kasaplık kuzu ile Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde de 30 baş kasaplık oğlak, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.
Taban fiyatları kuzu için 125 TL/kg ve oğlak için 120 TL/kg olarak belirlendi.
Tekliflerin 8 Mayıs Pazartesi saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.
Kasaplık satışına sunulan hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek.
 
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