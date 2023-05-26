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Devlet, 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak

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Devlet, 1 milyar 500 milyon TL borçlanacak
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Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için yetkili kıldı.


Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 1.500.000.000 TL’ye (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi” denildi.
 
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