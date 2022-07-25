Derviş Kemal Deniz'den önümüzdeki süreç için hükümete öneriler

Ülkemizin tanınmış ekonomist ve muhasiplerinden Derviş Kemal Deniz, önümüzdekü süreç için ülke ekonomimizde yapılması gerekenleri yaptığı paylaşımla özetledi.

Derviş Kemal Deniz'in paylaşımı şöyle:

"Gelişmiş ülkelerin ekonomistleri önümüzdeki Sonbaharda başlayıp 2023 ün Sonbaharına kadar sürebilecek global bir ekonomik durgunluk yani ekonomik daralmadan söz etmektedirler.

Bugün kitleleri önemli oranda etkileyen fiyat artışları enflasyonist ortamın bir ürünüdür ve bu durumun sürdürebilirliği olasılık dışıdır.

Sosyal krizleri önlemek ve bilhassa alt gelir gruplarına nefes aldırmak adına yapılması düşünülen ekonomik hamlelerin ilk yansımasının ekonomide daralma olacağını bu nedenle bu aşamada iyi anlamak gerekir.

Bu aşamada KKTC'nde düşünülmesi gereken en önemli atılım yeni bir yapı içine girmektir.

Sürdürülebilir geliri elde etmenin daha kırılgan ve daha karmaşık bir hal aldığı rekabet ve yıkımın geçmişte alışabildiğimizden çok daha büyük olduğu bu dönemde ekonomide “güven” oluşturmak artık bir zorunluluk (ihtiyaç) haline gelmiştir

Hele de sosyal beklentilerin çok daha yüksek olduğu bu aşamada işletmeler, sermaye, bilgi, beceri ve müşteri çekebilmek için süratle bir değişime gitmelidir.

Değişim devlet yönlendirmesi ve işletmelerin niyeti ile ortaya çıkabilecektir.

Bu değişim :

1. İnovasyon

2. Vergide uzlaşma dönemi

3. Vergi uyumu

4. Dijital değişim

İçermektedir.

Vergide uzlaşma devletin pandemi ve hayat pahalılığına karşı vergilere yüklenmesine karşı, işletmelerin beklentisi olan vergi indirimine gidilmesi ve en önemlisi muhtaç ailelere devlet yardımı yapılmasıdır."