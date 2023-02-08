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Deprem sebebi ile 4 aya ait burslar ödendi

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Deprem sebebi ile 4 aya ait burslar ödendi
Başbakanlık, deprem sebebi ile özellikle yurt dışında olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için dört aylık burs ödemesinin bugün yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sebebiyle özellikle yurt dışında yaşayan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için Başbakanlığın talimatı üzerine üretilen kararla 2023 Ocak ayına ait ve 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayına ait geriye dönük burslar Maliye Bakanlığı tarafından bugün ödendi” denildi. Açıklamada, 2023 Ocak ayına ait ve 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayına ait burslar için toplam 16 Milyon 641 bin 984 Türk Lirası ödeme yapıldığı aktarıldı.
Tıp İhtisası Burslarının da dün ödendiğinin kaydedildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığı bünyesinden ödenen 2022 yılı Ekim ve Kasım aylarına ait Tıp İhtisası Bursları da yine aynı karar doğrultusunda dün ödendi. Tıp İhtisası Bursları için toplamda 2 milyon 707 bin 972 Türk Lirası ödeme gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.
 
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