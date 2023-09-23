DenizBank, KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’ni hayata geçirdi

DenizBank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kesintisiz ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunmak üzere KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’ni faaliyete geçirdi

Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişimine katkı sunacak farklı alanlarda uzun süredir kaynak yaratan DenizBank, bölgesel kalkınma için önem taşıyan turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerin yüzde 70’ine yakının finansmanını üstlenmenin yanı sıra, KKTC İçme Suyu Temini ile Ercan Havalimanı projeleri başta olmak üzere farklı altyapı yatırımlarına sunduğu desteklerle toplam 670 Milyon Dolar doğrudan finansman sağladı.

DenizBank KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışı, 22 Eylül, Cuma günü, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank KKTC Ülke Müdürü Gaye Özçorlu’nun ev sahipliğinde; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in yanı sıra oda başkanları, sektör temsilcileri, basın mensupları ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.





“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarındayız”



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, uzun süredir KKTC’de bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kaynak yaratmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ateş sözlerini şöyle sürdürdü, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen eğitim, turizm, ulaşım ve altyapı yatırımlarına doğrudan finansmanla destek sağladığımız işletmeler ve bu işletmelerde çalışan personel başta olmak üzere, vatandaşlarımızın bütününün yakınında olmak, sunduğumuz hizmetleri kolay erişilebilir ve kaliteden ödün vermeksizin devam ettirebilmek amacıyla KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubemizi hizmete açıyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirebilmek amacıyla ATM, Kart ve diğer operasyonel süreçler için bölgede yerleşik firmalar ile yapacağımız iş birliklerinin ülke ekonomisine katkı sunması da bizim için büyük önem taşımakta. 20 kişiye yakın uzman kadromuz ile hepimiz için her zaman özel ve anlamlı yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerimizi sürdürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”.

DenizBank’ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “DenizBank’ın ülkemizin en önemli projelerine; Ercan Havalimanı ve can suyu projesine verdiği finansman desteği oldukça değerlidir. Bu ülkenin misyonunu tamamlaması için finansman ihtiyacı var. Güçlü finansman için de DenizBank gibi güçlü bankalara ihtiyaç var. Umuyorum ki elektrik projesine de aynı şekilde finansman desteği ihtiyacı hasıl olması durumunda gereğini yapacaktır. DenizBank’ın ülkemizde açılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “DenizBank’ın ülkemizin altyapısına vermiş olduğu desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Kıbrıs’tan çıkan bazı bankalara karşın DenizBank’ın ülkemize gelmiş olması hepimizi çok mutlu etmiştir. Başarılı olacağına inancımız tamdır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

