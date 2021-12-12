Cyprus Printing Global matbaacılık sektöründe en yeni teknolojilerle çalışıyor

Cyprus Printing Global, sektörde 5 yıllı aşkın tecrübesiyle, gelişen teknoloji dünyasında firmaların değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendini geliştirmekte ve yenilemekte.

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen firmalarının baskı ve ambalaj ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerine devam eden Cyprus Printing Global, uzun soluklu çalışma prensibi ile kalite, fiyat, inovasyon ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden yapılan üretimlerine aralıksız devam ediyor.

Şirket, matbacılık sektöründe yüksek kalite ve çeşitlilik ile yerel üretimi artırmayı hedeflerken; fiyat-performans oranını değiştiren yatırım maliyeti yüksek makina yatırımlarıyla da ülkemizde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Cyprus Printing Global, modern teknolojiye sahip makine parkuru ile donatılmış baskı kalitesi ve kapasitesi yüksek matbaası ve uzman kadrosu ilehizmet veriyor.

Cyprus Printing Global, siparişten imalata, ambalajdan sevkiyata kadar tüm süreci hassasiyetle yöneterek müşteri memnuniyetine de ayrı önem veriyor. Özellikle, yüksek tirajlı matbaa işleri, tüm kurumsal çalışmalar, ambalaj, ofset ve dijital baskı, oluklu karton üretimi gibi geniş yelpazede ürün çeşitliliği ile de ihtiyaçlara cevap veriyor.

Cyprus Printing Global Matbaa Fabrika Müdürü Alp Tezel ülkemizin matbaa sektöründeki taleplerini karşılamak üzere çıkılan bu uzun yolculukta mevcut durumu değerlendirerek gelecek hedeflerini anlattı.

Tezel; “ 2017’den bugüne matbaa sektöründe faaliyetlerimiz aralıksız devam ederken, son iki yıl içinde önemli yatırımlar gerçekleştirdik.

Cyprus Printing Global olarak, matbaa alanında ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek alt yapımızı günden güne güçlendirdik ve makine parkurumuza en yeni teknolojiye sahip baskı kalitesi yüksek cihazları tedarik ederek yatırımlarımızı gerçekleştirdik.Kaliteden ödün vermeden büyüme hedefleyen çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecek.

Müşteri talepleri – inovasyon – üretim ekseninde çözümler üretip müşterilerimizi yönlendirmek ve ortaya kalite-fiyat performanslı sonuçlarla müşterilerimizi memnun etmek en önemli odak noktamızdır.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyada üretimi sekteye uğratması ve olumsuz koşulların fiyat artışları ile birlikte hammadeye yansıması sonucunda tedarik süreçlerinin uzaması, üretimi zorlaştırsa da, yaşanan olumsuz koşulları gidermek için güçlü sermaye yapımızla çözümler üretiyoruz. Makine parkurumuzu genişletmek ve özellikle ülkemizde yapılamayan ürünleri sunabilmek için parkurumuza ilave yatırımlar yapıyoruz. Makine yatırımları ile teknik altyapı ve personel ağımızı da genişletmekteyiz.

2022 yılında özellikle baskı sonrası dediğimiz kağıdın işlenip şekil verildiği veya nitelikli hale getirildiği makinelere de ciddi yatırımlar planlanlıyoruz. Müşteri ilişkilerinden üretim takibine kadar tüm departmanlarda özel yazılımlar ve donanımlar ile süreçleri otomasyon ile takip edici sistemleri genişletmek için de çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Tüm zorluklara rağmen ülkemizin ihtiyacı olan tüm matbaa ürünlerini üretmek konusunda önemli atılımlar gerçekleştireceklerinin altını çizen Cyprus Printing Global Matbaa Fabrika Müdürü Alp Tezel, yeni ürünler ve çözümler ile de müşterileri memnun etmek için yatırımların süreceğini belirti. Lha

