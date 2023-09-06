Cyprocable, üretim ve yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor

KKTC’nin dinamik kablo üreticisi Cyprocable, üretim ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

İstikrarlı bir yatırım performansı sergileyerek ürün gamını düzenli olarak büyüten ve her geçen gün daha da büyüyen Cyprocable, bünyesine eklediği yeni makinelerle kapasitesini artırmaya ve verimli bir şekilde üretim yapmaya devam ediyor.

Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek; piyasadaki taleplere çözüm bulma amacı ile gereken her türlü yeni yatırımı en hızlı şekilde hayata geçirmek istediklerini belirterek; “Üretim hızını artırarak, üretim kapasitesini artırıcı projeleri düzenli biçimde hayata geçirmekte olduklarını ve kısa zamanda kurulacak yeni teknoloji izole-kılıf ekstruder hattı, aktarma ve bakır büküm makine yatırımları ile müşterilerimizin taleplerini daha kısa sürede karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ta CE ve TSE belgeli ilk ve tek kablo üreticisi

Cyprocable, CE ve TSE belgeli bir imalatçı olarak Kıb-Tek şartnamelerine ve uluslararası standartlara uygun biçimde kablo üretimi gerçekleştirmekte. Özbek, sahip oldukları kalite belgeleri ve marka onayları ile kısa sürede sektörün lider firması olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cyprocable, alt yapı projelerinde kullanılan alçak gerilim enerji kablolarını da dünya standartlarında üretiyor.

Tesisat kablosu, Bükülgen esnek kablo, Flat-Twin kablo ve Kuzey Kıbrıs’ta alt yapı projelerinde kullanılan TSE belgeli ve KIB-TEK onaylı ilk ve tek 0,6/1 kV zırhlı-zırhsız alçak gerilim yeraltı enerji kablolarını (NYRY 4x240 mm² zırhlı, NYY 1x630 mm² zırhsız) üreterek yurt içindeki artan talepleri karşılayan Cyprocable , Güney Kıbrıs bölgesine de ihracat gerçekleştiriyor.

