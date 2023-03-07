banner913
banner885
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
11 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
5 0
 
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
5 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
17 0
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
15 0
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
12 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
13 0
banner915

Cypfruvex valensiya ürününün alış fiyatını açıkladı

banner476

banner825
Cypfruvex valensiya ürününün alış fiyatını açıkladı
banner721
Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd (Cypfruvex) ihracat kalitesindeki Valensiya ürününü tonu 5 bin TL ve kalitesine göre üzeri fiyattan piyasa şartlarında  alacağını duyurdu.
Cypfruvex'ten yapılan açıklamada,  dalında  paketleme (ihracat) kalitesinde Valensiya ürünü alımına yarın itibarıyla başlanacağı belirtildi.
Açıklamada,  “Dalında paketleme  kalitesine göre alım  sözleşmesi  yapmak kaydıyla 5 bin TL/ton ve  kalitesine göre üzeri fiyattan oluşacak piyasa şartlarında  Valensiya ürün alımı yapılacaktır. Cypfruvex Ltd.’de değerlendirmek isteyen üreticiler şirketimize telefon veya şahsen müracaatları rica olunur” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.