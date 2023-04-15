banner913
banner932
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
12 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
22 0
 
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
9 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
7 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
10 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
40 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
37 0
banner915

Cypfruvex ürün ödemelerinin pazartesi günü itibariyle başlayacağını duyurdu

banner476

banner825
Cypfruvex ürün ödemelerinin pazartesi günü itibariyle başlayacağını duyurdu
banner931
Cypfruvex, 2022-2023 sezonunda narenciye üreticilerinden
aldığı ürün bedellerini pazartesi günü itibarıyla T.C Ziraat Bankası Güzelyurt şubesinden ödeyeceğini açıkladı.
Cypfruvex tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sıkma (usare) tesislerinde değerlendirilen beyaz ve kırmızı greyfrut, limon, yafa portakal, mandora mandalin üretici alacaklarının tamamı Pazartesi günü ödenmeye başlanacak. Paketleme İhracat kalitesinde değerlendirilen mandora mandalin ürünün bakiye kalan üretici alacakları da Pazartesi günü yatırılacak.
Salı günü itibariyle ise, valensiya paketleme ihracat kalitesinde üreticilerden sözleşme karşılığı satın alınan ürünlerin toplam tutarının yüzde 30’u ödenmeye başlanacak.
Çarşamba günü itibariyle da 2022-2023 narenciye sezonunda üreticilerden satın alınan ürünlerin kesimini yapmış olan kontraktörlerin bahçe taşımasını yapan nakliyecilerin ve  malzeme tedariki yapılan iç ve dış piyasa paydaşlarının ödemeleri yapılacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.