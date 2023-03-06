Creditwest Bank’tan ülkemize sığınan depremzedelere istihdam imkanı

Creditwest Bank, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren üst düzey yönetimi başta olmak üzere, tüm çalışanlarını ve iş ortaklarını seferber ederek maddi ve manevi katkılarını sürdürmektedir.
Deprem sebebiyle yaşanan büyük can kayıplarının hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’taki acılarının henüz çok taze olduğu bugünlerde Creditwest Bank üst yönetimi, ilgili mercilerle görüşerek yardımların en doğru ve hızlı şekilde ulaştırılması için çalışmalarına devam etmektedir.
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük yerel özel sermayeli bankası olan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kuzey Kıbrıs’taki 13 şubesi, Genel Müdürlük birimleri ve Creditwest Insurance şirketi bünyesindeki istihdamlarına her geçen gün devam ederken, deprem felaketi sebebiyle etkilenen ve Kuzey Kıbrıs’a yerleşen kardeşlerimiz için 5 kişilik kontenjan ayırdığını açıkladı.
Creditwest Bank bünyesindeki açık pozisyon ve aranan özelliklere Creditwest Bank resmi web sitesi www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabilir ve başvuru ilgili sayfalardan yapılabilmektedir.
CREDITWEST BANK’TAN DEPREMİN YARALARININ SARILMASI İÇİN TAM DESTEK
Altınbaş Holding, Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla deprem sebebiyle yaşam alanlarını kaybedip Kuzey Kıbrıs’a yerleşen kardeşlerimize yönelik olarak 1 Milyon TL maddi bağışta bulundu. İlgili bağış çeki Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tarafından Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na geçtiğimiz gün takdim edildi.
ZAHEER: YÖNETİMİMİZ, MÜŞTERİLERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ FELAKETİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN BU ACIYA ORTAKTIR
Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ‘Creditwest Bank, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da toplumun hep yanındadır.’ diyerek Türkiye’de gerçekleşen ve büyük acılara sebep veren bu felaketin acısını kurum olarak en derinden hissettiklerini belirterek ‘Elimizden ne geliyorsa banka olarak yapmaya hazırız. Yönetimimiz, müşterileriniz ve çalışanlarımız felaketin ilk gününden itibaren bu acıya ortak olarak tüm imkanlarını seferber etmiştir, etmeye de devam edecektir.’ diye konuştu.
Zaheer, ‘Deprem nedeniyle hayatını kaybeden müşterilerimizin tüm bireysel kredi, kredili mevduat hesabı ile kredi kartı borçlarının ana para ve faizleri ile birlikte silinerek kapatılmasına, Deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş veya maddi varlıklarını yitirmiş veya zarar görmüş müşterilerimizin belgeleri ile birlikte başvurmaları durumunda tüm kredi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar faizsiz şekilde ertelenmesine, yine bu müşterilerimizin bankacılık işlemlerinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar hiçbir işlem ücreti yada masraf alınmamasına, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na, KKTC Başbakanlık Deprem Yardım Hesabına ve AFAD’a kredi kartlarıyla yapılacak bağışların müşterilerimizin başvurmaları durumunda 6 ay faizsiz taksitlendirmelerine kadar verilmiştir’ diye konuştu
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