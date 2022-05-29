Creditwest Bank’ın 13. şubesi İskele’de açıldı

Credıtwest Bank, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını İskele’ye taşıdı

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli bankası Creditwest Bank’ın 13. şubesi İskele’de hizmete girdi. İskele şube açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nusret Altınbaş, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali AltınbaşAltınbaş Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Sayın Vakkas Altınbaş,Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Levent Ünal, Creditwest Bank Genel Müdürü Sayın Mazher Zaheer katıldı.Creditwest Bank İskele Şube Müdürü Doğan İnal yaptığı konuşmada; ülkemizin güzide bölgesi İskele bölgesinin doğası konumu ile yeni çekim bölgesi olduğunu, Creditwest Bank’ın 3 yıl önce İskele şubesini açmak için girişim başlattığın ancak pandemi nedeniyle şubenin açılışının 2022 yılında gerçekleştiğini söyledi. Bölgenin yapısı gereği Expat müşterilere hizmet verir hale geldiğini, İngilizce ve Rusça konuşan çalışanların yanı sıra ülke üretimi için çalışan çiftçi ve hayvancılara da şubelerinin hizmet vereceğini belirtti. Şubelerinde tüm halkı misafir etmekten mutlu olacağını belirten İnal, halkımızı kahve içmeye beklediğini belirtti.Son yıllarda pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Creditwest Bank’ın büyümeye devam ettiğini belirten Zaheer, bir önceki yıl sonu itibariyle kredi miktarlarını %56 artarak 5,455 TL’ye yükselttiklerini belirtti.İskele şubesinde 20 farklı ülkeden müşteriye hizmet verdiğini belirten Zaheer, yabancı uyruklu vatandaşların evlerinde gibi hissetmelerini amaçladıklarını söyledi.Zaheer, Expat bankacılıkta yıllarca süren hizmetleri ile edinilen tecrübeler sonucu müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek açık ara liderliğini koruyan bankanın İskele şubedinde tarımsal kredilere destek vereceğini de ifade etti. Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın üreticilere yönelik sunduğu birçok hizmeti İskele ve Karpaz bölgesindeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkımıza da sağlayacağını da ekledi. Şu anda tarım ve hayvancılığın GSMH yerinin %7 olmasına rağmen bunun desteklerle %20’ye çıkmasını hedeflediklerini de söyledi.Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs’ta sağladığı finansal hizmetlerde yabancı müşteriler ile aynı dili konuşmaya özen gösterdiğini ve uluslararası çalışma yöntemini benimsediğini belirten Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nusret Altınbaş, Expat müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi bilen, İngilizce ve Rusça konuşan çok farklı ülkeden gelen konusunda uzman Müşteri Temsilcileri bünyelerinde istihdam ettiklerinin altını çizdi.Nusret Altınbaş, bankanın en büyük hedefinin tüm çalışmalarında standartları yükseltmek ve bu standarlarda sürdürülebilirliğini artırmak olduğuna da vurgu yaptı. Bu doğrultularda çalışmaya devam ederek en güzel yarınlar için yollarına devam edeceklerinin de belirtti.Altınbaş Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş yaptığı konuşmada, Altınbaş Holding olarak çok çeşitli alanlarda yatırımları olduğunuve tüm yatırımlarında öncü olmaya çalışan bir kurum olduklarını belirtti. Altınbaş, dünyada ne yenilik varsa hepsini takip ettiklerini ve ülke vatandaşlarına sunduklarını, her faaliyet gösterdikleri alanda kalite yarışı olduğunun altını çizdi. Başarılı olmak için ne gerekirse yaptıklarını belirten Altınbaş, güçlü şirketler yaratılıp istihdam yaratılıdıkça ülkenin gelişeceğini ve bu anlayışla İskele’ye yatırım yaptıklarını belirtti.Şubede her türlü bankacılık hizmeti verildiğini ekleyen Altınbaş, dünyada bankacılık anlamında ne varsa hepsinin İskele şubede var olduğunu, açılışa katılan herkese tekrardan teşekkür etti.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi dönemi geride kalırken ekonomik krizin etkileri, Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı fiyat artışları ile dünyada büyük ekonomik sıkıntılar ortaya çıktığını söyledi.İskelede böyle bir yatırımın olmasının piyasaya ve ekonomiye verilen mesajın çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, İskele bölgesinde çok önemli yatırım avantajlarının olduğunu ekledi. ‘KKTC’nin içinde bulunuğu koşullar ile esasta devletimize olan güven ve Türkiye ile olan bağlarımız ile İskele bölgesinin kalkınması ve yatırımların artmasıbizleri çok mutlu ediyor.’Diye konuşan Tatar, iki yıl sonra bu bölgenin çok daha fazla gelişeceğini de ekledi. Ersin Tatar, bölgeye finansal hizmetlerini getiren ve bölgeyi farklı bir platforma taşıyacak yatırım imkanları sağlayan Creditwest Bank’a tekrardan teşekkür ve tebrik etti.