Credıtwest Bank, Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşümü Fintek Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ve KTTO iş birliği ile düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü-Fintek Zirvesi geçtiğimiz gün Celsus Nicasia’da gerçekleşti.Creditwest Bank Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, Fintek Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı ve sunumunda yeni nesil mobil ödeme sistemi Local Pay hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Creditwest Bank ADK Yöneticisi Şerife Komut, sunumunun başında dünyadaki yeni nesil mobil ödeme sistemlerinden bahsederek, adamızda da benzer hizmetlerin sağlanmaya başladığını aktardı. Creditwest Bank’ın mobil ödeme sistemi Local Pay’in 2018 yılında adadaki ilk mobil ödeme sistemi olarak hayata geçtiğini ve uygulamanın tamamen yerli bir ürün olduğunu, Creditwest’in kendi yazılım mühendisleri tarafından tasarlandığını belirtti.Komut, sunumunda bireysel ve ticari kullanıcılar için Local Pay’in faydalarını ve avantajlarını da anlattı. Bireysel kullanıcılar için, alışverişleri sırasında ister kredi kartından isterse de hesabından harcama yapmaları halinde anlık Local Pay puanı kazanacaklarını söyledi. Ayrıca Local Pay kullanıcılarının kampanya menüsünde bulunan Local Pay’e özel indirimler ve kampanyalardan da yararlanabileceklerini ifade etti.Yeni nesil mobil ödeme sistemleri Local Pay’in kulanıcılarının hayatını ne kadar kolaylaştırdığına da değinen Komut, diledikleri bankaya ait kredi kartlarını Local Pay uygulamasına kaydederek hızlı, güvenli ve kolay alış veriş yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Komut, müşterilerin uygulamayı kullanırken harcadıkları internetin banka tarafından karşılandığını, kullanıcıların internet kotasından düşmediğini belirtti.Local Pay’in ticari tarafında firmalara olan avantajlarından da bahseden Komut, Local Pay’in maaliyet açısından POS cihazına göre daha avantajlı olduğunu anlattı. Local pay’in mobil, tablet veya bilgisayardan kolaylıkla kullanabildiğinden ödemeyi bu şekilde güvenli alabileceklerinden bahseden Komut, ödemelerin mekandan bağımsız alınabildiğini ve müşterilerin alışveriş esnasında mağazada olmasının gerekli olmadığını kaydetti.Firmalar için bir diğer önemli avantajı olan ödeme linkinden de bahseden Komut, sosyal medya ve online yapılan alışverişlerde firmaların müşterilerin cep telefonuna SMS ile ödeme linki göndererek tahsilat yapabildiklerini de aktardı.