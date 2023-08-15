banner913
banner932
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
26 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
31 0
 
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
15 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
29 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
57 0
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
19 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
21 0
banner964

Creditwest Bank “İlk Evim Kredisini” hayata geçirdi

banner476

banner825
Creditwest Bank “İlk Evim Kredisini” hayata geçirdi
banner971
Creditwest Bank, İlk Evim Kredisi’ni hayata geçirerek, ev sahibi olmak isteyen KKTC vatandaşı müşterilerinin alım gücüne ve ödeme koşullarına göre tüm imkanlarıyla büyük bir finansal olanak sağlıyor.
 
Creditwest Bank Hayalleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor!
 
İlk Evim Kredisi, aylık %1 sabit faizli, 120 aya kadar vade imkanı ve 1.2 Milyon TL’na kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin  %80’nine kadar olan kısmı kredilendirilebiliyor.
Müşterilerimizden kredi kullandırımlarında  dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmıyor.
 
Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy;
Devlet Desteği ile sunulan İlk Evim Kredisi, ilk defa konut sahibi olacak olan kişilere veya mevcut tek konutu olup depreme dayanıklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden konut yapacaklara önemli bir imkan sunuyor.
Yoğun talep gören İlk Evim Kredisi  için müşterilerimizin banka  şubelerinden   başvuru yapmaları halinde en kısa sürede değerlendirmeye alınıp sonuçlandırılmaktadır.
 
Ulusoy, ülkede kira maaliyetlerinin çok arttığı günümüzde döviz cinsinden satılan evleri satın almanın  her geçen gün zorlaştığını belirtirken “İlk Evim” kredisinin vade ve faiz açısından bakıldığında önemli avantajlar barındırdığını, ilgili kredinin ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için güzel bir fırsat olduğunu açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.