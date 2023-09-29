Creditwest Bank ile Dünya Barış Üniversitesi arasında ortak uyumlama protokolü imzalandı

bu iş birliği ile Creditwest bankası çalışanlarının her türlü eğitimi, gelişimi ve oryantasyonu için DBÜ olarak tüm güçlü ve alanında uluslararası deneyimli akademik kadrosu ile hazır olduklarını, ayrıca çalışan çocuklarına %90-%100 eğitim bursu verme taahütü verildi

Creditwest Bank ile Dünya Barış Üniversitesi arasında eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. İlgili anlaşmaya Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu.İlgili işbirliği toplantısına Dünya Barış Üniversitesi’nden Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Maşlakcı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sağsan ve Dış ilişkiler ve Protokol Direktörü İpek Turan katılırken Creditwest Bank’tan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu ile İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi Bilge Kasap katıldı.Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen bankacılık markası Creditwest Bank ile iş birliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sağsan, bu iş birliğine ortak uyumlama adını verdiklerini, imzalanan bu protokol ile iki kurumun profesyonel iş yapış biçimlerinin uyumlandığı özel bir iş birliği sağlandığını söyledi.Prof. Dr. Sağsan, bu iş birliği ile Creditwest bankası çalışanlarının her türlü eğitimi, gelişimi ve oryantasyonu için DBÜ olarak tüm güçlü ve alanında uluslararası deneyimli akademik kadrosu ile hazır olduklarını, ayrıca çalışan çocuklarına %90-%100 eğitim bursu verme taahütü de verdiklerini söyledi.Creditwest Bank çalışanlarına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora programları için de %50-%75 burs sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Sağsan, Creditwest Bank personelini Üniversite koridorlarında görebilmenin heyecanını şimdiden hissettiğini ifade etti.Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise Creditwest Bank olarak protokolden çok memnun olduklarını, kurumsal firmaların ihtiyaçlarından birisinin çalışanlarının eğitim seviyesini yeni teknolojilere uyumlandırmak olduğunu söyledi. Zaheer, çalışanlara sürekli eğitim sağlamak gerektiğini, Creditwest Bank’ın eğitime en çok önem veren bankalardan birisi olduğunu belirtti.Mazher Zaheer, Dünya Barış Üniversitesi ile yapılan bu ortaklığın devam ederek iki kurumun deneyimlerini birbirleriyle paylaşmayı sürdüreceklerini belirtti.