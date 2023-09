Creditwest Bank, Cyprochips ve Patates Üreticileri Birliği'yle işbirliğine devam

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cyprochips arasındaki iş birliği protokolü yeniden imzalandı

Tarımı, teknolijiyi ve Finansı bir araya getiren Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve Cyprochips arasındaki Protokolü yeniden İmzalandı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, K. Kaymaklı Şube Müdürü Özge Dervişoğulları ile Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücenerin de hazır bulunduğu toplantıda iş birliği protokolüne yeniden imza konuldu.

Creditwest Bank, tüm paydaşlarının kalkınması için tüm gücüyle finansal destek sağlamaya devam ediyor

Projenin hayat bulmasını sağlayan Creditwest Bank ile Patates Üreticileri Birliği ve Cypro Chips LTD. Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacı olan sanayi patates üretimini karşılamakla birlikte, üretilen rekoltenin belirli zaman diliminde işlenerek ülke ekonomisine katma değer yaratmasını sağlıyor.

Yenilenen işbirliği ile üreticinin her daim yanında olan Creditwest Bank, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla, sanayilik patates üreten üreticilerin, rekolteden doğan alacaklarını temin etmesini sağlayarak, patates üreticilerinin bir sonraki hasat dönemine erkenden hazırlanabilmesini ve işlerini büyütebilme imkanına büyük destek sağlıyor.

6 Ay Geri Ödemesiz Kredi İmkanı Sunuluyor

Creditwest Bankası, patates üreticileri için tohumdan hasat dönemine kadar tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamak için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunmakla birlikte, sofralık patates üreticileri içinde verimlilik ve satış garantili bir model üzerine çalışıyor.

ZAHEER: CREDITWEST BANKASI OLARAK ÜRETİCİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ!

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer; en büyük değerlerimizden biri olan tarımsal üretimin sürmesi, ekonomik yaşantının korunabilmesinin desteklenmesi ve tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için çalışmalara devam ettiklerini, tüm dünyada üretimin gün geçtikçe değer kazandığı günümüzde patates üretimi konusunda bu denli şanslı olan ülkemizin avantajlarını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Zaheer, son olarak her türlü tarımsal girdinin finansmanı için tüm üreticilerimize destek vereceklerini ifade ederek, "Katma değerli üretimi kaynak sağlayarak, tarımda sürdürülebilirliğe katkı sunacağız" dedi.

HALKSEVEN: TARIM YÜKSELEN EN BÜYÜK DEĞERİMİZ!

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamada; Creditwest Bank ile 5 yıldır gerçekleştirdikleri iş birliği modelinde finansman garantisi sağlanmasıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir düzen yakaladıklarını ve ilerleyen dönemde sanayi patatesi yanı sıra sofralık patates ile benzer bir iş birliğini gerçekleştirmeyi arzuladıklarını açıkladı. Halkseven, Creditwest Bank ile yaptıkları bu iş birliğinin ülke üreticisine, tüketicisine ve ekonomiye çok olumlu faydalarının olduğunu dile getirerek Creditwest Bank’ın sağladığı finansman garantisi için üreticiler adına teşekkür ettiğini belirtti.

YÜCENER: FİNANSAL MODEL TÜM PAYDAŞLARA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLADI

Creditwest Bank ve Patates Üreticileri Birliği 5 yıldır yaptıkları iş birliğinin başarılı bir model olduğunu ve diğer tüm üretim alanlarına yayılması gerektiğini belirten Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener, iş birliğine devam etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.