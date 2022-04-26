Büyükbaş hayvan düşükleri ve Brucella tazminat ödemeleri yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Mart ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 120 üreticiye 197 vaka için toplam 212 bin 760 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilir.

Öte yandan Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak-Şubat 2022 dönemine ait tazminat ödemeleri bugün yapıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafındna yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanları zarar gören 33 üreticiye, 27 büyükbaş ve 98 küçükbaş hayvan vakası için toplam 206,000 TL tazminat ödendi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilir.