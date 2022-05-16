Bütçe 204 milyon TL fazla verdi

Maliye’nin verilerine göre 3 aylık sürede genel bütçe 9,5, yerel bütçe 204,3 milyon TL artıya geçti

Maliye’nin verilerine göre 3 aylık sürede genel bütçe 9,5, yerel bütçe 204,3 milyon TL artıya geçti. Yerel bütçedeki 422,4 milyonluk fazla, alınan 218,1 milyon TL’lik avansa rağmen artıda kalıyorKKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Nisan 2022 sonu itibarıyla 4 aylık yerel bütçe 204 milyon 380 bin TL, genel bütçe ise 9 milyon 541 bin TL fazla verdi. Maliyenin verileri, geçtiğimiz 4 ayda yerel bütçe gelirlerinin 3 milyar 880 milyon 501 bin TL düzeyinde, yerel bütçe giderlerinin ise 3 milyar 458 milyon 007 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu rakamlara göre yerel bütçenin gelir/gider dengesinde 422 milyon 493 bin TL “fazla” oluştuğu hesaplanırken, alınan 218 milyon 113 bin TL’lik avans sonrasında, “Avans dâhil fazla” 204 milyon 380 bine iniyor. Yerel bütçenin Mart ayı hariç diğer 3 ayı artıda kapattığı da veriler arasında yer aldı.Maliye Bakanlığı verileri, geçtiğimiz 4 ayda genel bütçe giderlerinin 3 milyar 652 milyon 846 bin TL düzeyinde gerçekleştiğini gösterirken, “TC hibe ve kredilerinin” de kaydedildiği genel bütçe gelirlerine, yerel gelirler dışında (3,8 milyar TL) ekstra herhangi bir rakamın kaydedilmediği dikkati çekti. Genel bütçe gelirlerinde değişiklik olmazken, genel bütçe giderlerdeki 194 milyon 839 bin TL’lik farkın “yerel bütçeden karşılanan savunma harcamalarından kaynaklandığı” görülüyor.Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme rakamlarına göre, Ocak-Nisan 2022 döneminde “TC Yardım ve Kredileri” başlığı altında gösterilen bütçe kalemi “sıfırda” kaldı. 2022 yılı için 2 milyar 800 milyon TL olarak öngörülen bu kaleme Nisan sonuna kadarki sürede yaklaşık 933 milyon TL’lik bir katkı planlanmıştı. Gerek TC hibeleri gerekse TC kredileri kalemlerine para sağlanamadığı için TC hibeleri kaleminde gösterilen savunma (cari yıl) giderleri de yerel bütçe kaynaklarından karşılanıyor.