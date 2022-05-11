Bu krizde borçlar nasıl ödenecek?

KKTC bankacılık sektörünün verdiği krediler geçen yıla göre yüzde 54.92 yükselerek, 41,8 milyar TL’yi aştı



Türk Lirası’nın değer kayıpları döviz kredilerinin TL karşılığının çok sert artmasına neden oluyor

KKTC bankacılık sektörünün verdiği krediler Şubat 2022’de bir yıl öncesine kıyasla %54.92 oranında artarak 41 milyar 812 milyon TL’yi geçti. Şubat 2021’de kredi hacmi 26,9 milyar TL düzeyindeydi. Sektörün verilerine göre işletme kredileri %74.67 pay ve 31 milyar 219,8 milyon TL ile kredilerde birinci sırada yer alırken, tüketici kredileri %18.02 pay ve 7 milyar 533,1 milyon TL’lik miktarla ikinci oldu. Kredi kartı borçlarının ise 1 milyar 048,9 milyon TL’ye ulaştığı ve %2.51’lik payla üçüncü sırada olduğu görüldü. Bankacılık çevreleri kredi borçlarının Türk Lirası’nın dövizler karşısındaki kayıplarından büyük oranda etkilendiğini belirtirken, ülkede birçok işletme ve kişinin aldığı borcu ödemede zorlandığına işaret ediyor.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre ülke bankacılık tarihinde ilk kez Aralık 2021’de 40 milyar TL barajını geçen banka kredilerinde, Türk Lirası’nın aşırı değer kaybına bağlı olarak döviz (Yabancı Para-YP) cinsinden kredilerin yıllık bazda %88.67 oranındaki artışı dikkati çekti. Şubat 2022 itibarıyla Türk Lirası (Türk Lirası-TP) cinsinden krediler %19.20 artışla 13,1 milyar TL’den 15,6 milyar TL’ye çıkarken, döviz kredileri 13,8 milyar TL’den 26,1 milyar TL’ye uçtu. Kredi hacminin 2022’deki iki aylık artışı ise TL’de %2.60, dövizde %3.95 ve toplamda da %3.44 oranında hesaplandı.

KKTC Merkez Bankası’nın verileri incelendiğinde verilen kredilerde özel sermayeli bankaların payının %52.29 düzeyinde gerçekleştiği görülüyor. Özel sermayeli bankalar 41,8 milyar TL’lik kredi toplamının 21,8 milyar TL’lik kısmını sağladı. Kredi hacminde Türkiye kökenli şube bankalarının payı %26.17 düzeyinde, kamu bankalarının payı da %21.54 düzeyinde hesaplandı. Şubat 2022 sonu itibarıyla gerçekleşen kredi hacminin 10,9 milyarını şube bankaları, 9 milyarını da kamu bankaları sağladı.

