Brent petrolün varil fiyatı $95,77 dolar

Güne $91,09 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:38 itibarıyla %0,76 artışla $91,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $89,84, en yüksek $93,09 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,47 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.