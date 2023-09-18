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Brent petrolün varil fiyatı $94,41 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $94,41 dolar
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Güne $94,08 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:41 itibarıyla %1,07 artışla $94,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük $92,26, en yüksek $94,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,73 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 18.09.2023 tarihinde ise $94,80 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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