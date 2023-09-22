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Brent petrolün varil fiyatı $93,54 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $93,54 dolar
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Güne $92,87 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:17 itibarıyla %1,47 artışla $93,73'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,39, en yüksek $94,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,37 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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