Brent petrolün varil fiyatı $93,46 dolar

Güne $92,58 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:33 itibarıyla %0,59 artışla $92,57'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,90, en yüksek $95,07 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,03 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.09.2023 tarihinde $85,44 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.