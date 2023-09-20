Brent petrolün varil fiyatı $92,76 dolar

Güne $94,20 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:54 itibarıyla %0,35 azalışla $93,34'dan işlem görüyor. Dün en düşük $93,35, en yüksek $95,91 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,67 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.