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Brent petrolün varil fiyatı $92,74 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $92,74 dolar
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Güne $92,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:29 itibarıyla %1,09 artışla $93,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,89, en yüksek $93,69 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



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