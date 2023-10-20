Brent petrolün varil fiyatı $92,74 dolar

Güne $92,94 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:29 itibarıyla %1,09 artışla $93,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,89, en yüksek $93,69 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.