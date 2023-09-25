Brent petrolün varil fiyatı $92,67 dolar

Güne $93,05 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:50 itibarıyla %1,06 artışla $93,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,83, en yüksek $94,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,48 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 29.08.2023 tarihinde $83,30 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.