banner913
banner932
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
37 0
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
19 0
 
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
40 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
47 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
35 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
17 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
21 0
banner964

Brent petrolün varil fiyatı $92,67 dolar

banner476

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $92,67 dolar
banner971

Güne $93,05 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:50 itibarıyla %1,06 artışla $93,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,83, en yüksek $94,53 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,48 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 29.08.2023 tarihinde $83,30 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.