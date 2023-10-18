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Brent petrolün varil fiyatı $91.75 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $91.75 dolar
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Güne $90,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:05 itibarıyla %1,13 artışla $91,02'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,10, en yüksek $91,12 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,00 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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