Brent petrolün varil fiyatı $91.75 dolar

Güne $90,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:05 itibarıyla %1,13 artışla $91,02'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,10, en yüksek $91,12 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,00 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.