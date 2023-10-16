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Brent petrolün varil fiyatı $91.24 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $91.24 dolar
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Güne $90,80 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:09 itibarıyla %0,75 artışla $90,86'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,73, en yüksek $91,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,18 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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