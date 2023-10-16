Brent petrolün varil fiyatı $91.24 dolar

Güne $90,80 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:09 itibarıyla %0,75 artışla $90,86'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,73, en yüksek $91,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,18 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.