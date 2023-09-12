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Brent petrolün varil fiyatı $90,85 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $90,85 dolar
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Güne $90,61 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:22 itibarıyla %0,58 artışla $90,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $89,90, en yüksek $91,58 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,35 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 11.09.2023 tarihinde ise $91,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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