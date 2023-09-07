Brent petrolün varil fiyatı $90,32 dolar

Güne $90,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:13 itibarıyla %0,13 azalışla $90,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,99, en yüksek $91,42 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,45 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 05.09.2023 tarihinde ise $91,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.