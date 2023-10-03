Brent petrolün varil fiyatı $90,01 dolar

Güne $90,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:33 itibarıyla %0,34 azalışla $89,88'dan işlem görüyor. Dün en düşük $90,16, en yüksek $94,27 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,19 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.09.2023 tarihinde $85,44 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.