Brent petrolün varil fiyatı $89,54 dolar

Güne $90,07 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:08 itibarıyla %0,56 artışla $90,00'dan işlem görüyor. Dün en düşük $88,79, en yüksek $92,54 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,50 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.