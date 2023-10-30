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Brent petrolün varil fiyatı 88,33 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 88,33 dolar
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Güne $89,22 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:35 itibarıyla %0,85 azalışla $88,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,96, en yüksek $90,40 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $88,92 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 02.10.2023 tarihinde ise $94,27 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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