Brent petrolün varil fiyatı 87,37 dolar

Güne $87,35 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:48 itibarıyla %1,22 artışla $87,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,63, en yüksek $87,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,77 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.