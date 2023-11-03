banner913
banner932
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
12 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
13 0
 
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
14 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
45 0
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
15 0
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
40 0
banner964

Brent petrolün varil fiyatı 87,37 dolar

banner476

banner974
Brent petrolün varil fiyatı 87,37 dolar
banner971

Güne $87,35 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:48 itibarıyla %1,22 artışla $87,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,63, en yüksek $87,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,77 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.