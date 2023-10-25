Brent petrolün varil fiyatı 87,12 dolar

Güne $87,92 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:47 itibarıyla %0,55 artışla $87,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,58, en yüksek $90,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,33 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.