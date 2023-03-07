banner913
banner885
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
2 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
17 0
 
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
15 0
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
11 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
10 0
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
Berat Kandili, bugün idrak edilecek
8 0
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
57 0
banner915

Brent petrolün varil fiyatı $86.46 dolar

banner476

banner825
Brent petrolün varil fiyatı $86.46 dolar
banner721
Güne $86,54 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:48 itibarıyla %0,08 azalışla $86,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,55, en yüksek $86,54 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,54 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.02.2023 tarihinde $79,12 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.